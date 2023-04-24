Мэру Рязани Елене Сорокиной предстоит принять непростое решение вокруг концепции сезонных кафе

Любопытная ситуация сложилась вокруг концепции сезонных кафе в Рязани. Глава администрации Рязани Елена Сорокина объявила, что с 1 мая несогласованные администрацией летние веранды на улице Почтовой будут считаться незаконными. В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин считает, что концепция была принята с нарушениями закона.

Елена Сорокина выступила с весьма резким заявлением в обоснование своей позиции, фактически перейдя точку невозврата. А Михаил Пронин привлек прокуратуру Рязанской области, попросив ее проверить законность процедуры принятия концепции.

Получается, что главе администрации отступать некуда, но прокуратура может потребовать соблюсти все формальности и, как минимум, перенести принятие жестких мер.

Окно возможностей у Елены Борисовны не такое широкое, но варианты есть. Предлагаем сегодня нашим читателям помочь главе администрации выбрать оптимальное решение.

Мэр города Рязани требует убрать с улицы Почтовой несогласованные летние веранды. Бизнес-омбудсмен защищает предпринимателей и через прокуратуру предлагает отменить постановление о сезонных кафе.

Какой, по вашему мнению, вариант действий главы администрации Елены Сорокиной - лучший?

- Настаивать на своем, понимая, что она может стать персоной нон-грата на верандах кафе;

- Отменить постановление только по решению прокуратуры;

- Отменить постановление не дожидаясь решения прокуратуры, в порядке доброй воли;

- Добиваться отставки бизнес-омбудсмена;

- Показать себя «железной леди», запретить несогласованные веранды независимо от решения прокуратуры;

- Отложить решение, устроить пиар-завтрак на веранде и повернуть ситуацию в свою пользу;

- Затрудняюсь ответить.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.