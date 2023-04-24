Рязанский губернатор Малков ответит на вопросы в прямом эфире 27 апреля

В четверг, 27 апреля, губернатор Рязанской области Павел Малков проведет прямой эфир в группе «Рязанская область» соцсети «ВКонтакте». Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.

Отмечается, что глава региона будет отвечать на вопросы рязанцев лично, без модераторов. Беседа состоится в режиме онлайн.

Задавать вопрос губернатору нужно в комментариях здесь. Оставлять комментарии можно уже сейчас, либо во время трансляции.

Прямой эфир с губернатором начнется в 19 часов.