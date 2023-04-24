«Вот и все, культурные вы наши». В Рязани закрылся клуб «Фабрика»

В Рязани закрылся клуб «Фабрика»

В понедельник, 24 апреля, объявили о закрытии клуба FABRIKA на Соборной площади в Рязани. Об этом дирекция сообщила на странице клуба в соцсетях.

Сообщается, что закрывается часть клуба, которая была «культурным пространством» - где проводились концерты и выставки. При этом в планах организаторов - проводить культурные мероприятия на альтернативных площадках.

- Вот и все, культурные вы наши, - обратились они к рязанцам. - Не будем впадать в долгие объяснения и грустные прощания, просто хотим сказать спасибо всем тем, кто был вместе с нами на протяжении трех лет существования нашего пространства.

Рязанцы поделились отзывами в соцсетях:

- Жаль! Вы долго сражались с кучей сложностей. Место было очень душевным и атмосферным благодаря вам. Спасибо за ваш труд и крутые мероприятия!

- Очень жаль! Вы особенные, яркие!

- Это была лучшая площадка для проведения Мозгобойни.

- Как жаль! Невероятно атмосферно место было! Таких культурных площадок больше нет в городе.