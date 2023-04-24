Экстренное метеопредупреждение из-за высокой пожарной опасности выпустило рязанское МЧС

25 апреля в Рязанской области прогнозируют высокую пожарную опасность. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило экстренное метеопредупреждение на 25 апреля. Со ссылкой на региональный филиал Росгидромета ведомство сообщает, что в этот день ожидается высокая пожарная опасность.

Степень пожарной опасности в большинстве районов оценивается по 4 классу (максимальный — 5 класс). Это значит, что при прогнозируемых погодных условиях велика вероятность возгораний травы, торфяников, лесных массивов.

Как и в предыдущие дни, 25 апреля ожидается температура выше климатической нормы: днем +16...+21. Ночью вновь обойдется без осадков, а вот днем, если верить прогнозу, дождь все-таки пройдет.