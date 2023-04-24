Летом за проезд рязанцы смогут оплачивать Единой цифровой картой. Возможно, с 1 июля

Рязанцы смогут оплачивать проезд Единой цифровой картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Рязани подписала соглашение с цифровым сервисом «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Теперь оплачивать проезд можно будет во всем общественном транспорте города, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Будущие владельцы ЕЦК смогут не только платить за проезд безналично, как и любой другой банковской картой, но и использовать ее в качестве аналога УмКи.

«Единую цифровую карту жителя Рязанской области» планирую внедрить этим летом. Еще в ноябре 2022 года глава минтранса Рязанской области Павел Супрун заявил, что уже с 1 июля 2023 года безналичная оплата в транспорте будет действовать не только в Рязани, но и на всей территории региона. Работать она будет в рамках ЕКЦ (читать подробнее).