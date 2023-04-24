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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:09

«Розовые и фиолетовые столбики переливались и передвигались по небу». Северное сияние в Рязанской области длилось всю ночь

Северное сияние в Рязанской области длилось всю ночь
Источник:kp.ru
Жители Касимова наблюдали северное сияние, и в небе над Рязанью возникло северное сияние.

Жители Касимова наблюдали северное сияние, и в небе над Рязанью возникло северное сияние.

Фото: Александр ГЛУЗ

Воскресным вечером 23 апреля рязанцы наблюдали северное сияние не только в Рязани, но в других районах региона. Явление было настолько ярким, что видно его было невооруженным взглядом в микрорайоне Канищево, районе Олимпийского городка, а также в селе Вышгород Рязанского района, городе Касимове и Спасском районе.

«В Рязанской области северное сияние длилось всю ночь. Все, кто поехал с нами, видели верхние розовые и фиолетовые столбики, которые быстро-быстро переливались и передвигались по небу. Конечно, сияние становилось то ярче, то тусклее, но было видно невооруженным глазом всю ночь. Грандиозное событие для Рязанской области», - написали в сообществе Rznastro.