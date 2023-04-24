Nissan сбил насмерть мопедиста на трассе Рязань-Ряжск. Кадр видео из группы Автоблог Рязань.

Госавтоинспекция озвучила некоторые подробности ДТП на дороге Рязань-Ряжск, к котором погиб водитель мопеда. Трагедия произошла 23 апреля, примерно в 16:00, в 62 километрах от областного центра.

Столкнулись автомобиль Nissan Almera и мопед «Альфа» под управлением мужчин в возрасте 66 и 65 лет соответственно.

«В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.