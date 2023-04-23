Еще несколько дней в Рязани будет теплая погода, а потом дожди. И даже сильные

Перед сильными дождями в Рязани 24 апреля может наступить самый теплый день месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 24 апреля, в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем в понедельник ветер прогнозируется южный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +1... +6 градусов, а днем +17... +22 градуса.

По информации экспертов центра «Фобос», температура в первый день новой недели может вполне повыситься до +23 градусов, и высока вероятность, что такими темпами 24 апреля станет самым теплым днем всего апреля 2023 года. И только в среду, 26 апреля, в Рязанскую область могут прийти дожди, и даже «сильные». И прекратятся он только 29-30 апреля.