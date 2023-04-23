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НовостиОбщество23 апреля 2023 11:43

Появилось видео с похорон экс-директора рязанского Дворца детского творчества Юрия Меликова

Юрия Меликова похоронили на Новогражданском кладбище
Источник:kp.ru
Юрия Меликова похоронили 23 апреля на Новогражданском кладбище в Рязани.

Юрия Меликова похоронили 23 апреля на Новогражданском кладбище в Рязани.

Воскресным днем 23 апреля в Рязани простились с Юрием Меликовым – бывшим директором Дворца детского творчества.

На церемонию прощания в Храм в честь иконы Божией Матери на Скорбященском проезде пришли несколько сотен человек. Храм не мог вместить всех желающих проститься с этим уважаемым человеком.

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Похоронили Юрия Алексеевича на Новогражданском кладбище Рязани.

Юрий Меликов руководил Дворцом детского творчества с 2007 по 2022 годы, а скончался 21 апреля после тяжелой продолжительной болезни.