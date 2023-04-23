Срочно госпитализировали мотоциклиста, попавшего в ДТП на Касимовском шоссе

Пострадавший в ДТП на Касимовском шоссе в Рязани мотоциклист госпитализирован. Фото: ДТП | Аварии | Рязань.
Вечером 22 апреля на Касимовском шоссе в Рязани произошло жесткое ДТП, одним из участников которого стал 39-летний мотоциклист, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился 31-летний рязанец, налетел на скорости на мотоцикл СВ400.
В результате дорожного происшествия мотоциклиста с травмами госпитализировали.
В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку.