Срочно госпитализировали мотоциклиста, попавшего в ДТП на Касимовском шоссе

Пострадавший в ДТП на Касимовском шоссе в Рязани мотоциклист госпитализирован. Фото: ДТП | Аварии | Рязань.

Вечером 22 апреля на Касимовском шоссе в Рязани произошло жесткое ДТП, одним из участников которого стал 39-летний мотоциклист, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился 31-летний рязанец, налетел на скорости на мотоцикл СВ400.

В результате дорожного происшествия мотоциклиста с травмами госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку.