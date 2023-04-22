Юные художники и краеведы: Рязань достойна почетного звания

В новом штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» на улице Горького, дом 49А 22 апреля прошло заседание рабочей группы, которая готовит материалы для присвоения Рязани звания «Город трудовой доблести».

Обсудить подвиг своих предков собрались юные художники и их преподаватели из школ искусств со всей Рязанской области. Выставка живописных и графических работ гостей украсила один из залов штаба.

Ребятам и их преподавателям презентовали дополненную карту прифронтовой Рязани, составленную усилиями целого коллектива краеведов во главе с Игорем Канаевым и Арсеном Бабуриным. Сейчас известно уже более сотни адресов, по которым в городе в годы Великой Отечественной войны располагались воинские подразделения, работали госпитали, производили на предприятиях продукцию для фронта, строили баррикады, рыли траншеи и противотанковые рвы, где падали немецкие бомбы, а милиционеры ловили вражеских диверсантов.

– Рязань уже давно должна была стать городом-героем, – выразил уверенность Игорь Канаев. – И не только в связи со страшными войнами XX века, а с постоянной защитой Родины в прежние столетия, начиная со средних веков. На гербе нашего города не зря изображен воин-защитник: он никому не угрожает своим обнаженным мечом, а прижимает его к груди, как всегда готовый к обороне.

Награждение победителей художественного конкурса провели представители руководства областного и городского отделения «Единой России», председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин и депутат Рязанской гордумы Сергей Еремин. Дипломы и подарки получили все, кроме двух отсутствующих по уважительной причине – в связи с участием в Дельфийских играх 2023 года.

– Сейчас мы живем в почти такое же сложное и трудное время, как 80 лет назад, – заметил Аркадий Фомин. – И наши дни тоже интересно осмыслить с художественной точки зрения. Я призываю вас изобразить подвиг сегодняшних воинов, наших современников, всего вашего народа. И если вы думаете, что в наши времена не бывает бронепоездов, как в 1940-е, то я скажу вам: бронепоезд «Рязань» существует, он действует, он недавно прибывал на ремонт в наш город.

Темы Рязани как города, достойного присвоения почетного звания «Город трудовой доблести», коснулись также принявшие участие в открытии штаба общественной поддержки «Единой России» губернатор, секретарь регионального отделении партии Павел Малков и сенатор от Луганской области, заместитель секретаря Генерального совета партии Дарья Лантратова.

– Президент России Владимир Путин получил наше ходатайство об этом, – заметил глава региона. – Я уверен, что рязанцы поддержат его своими голосами в интернете на сайте акции (https://xn--80accdfabjksh0aspacbcyfc6almn0uxc.xn--p1ai/).

Звание «Город трудовой доблести» присваивается с 2020 года. Его получили уже 54 населенных пункта, среди которых самый близкий к Рязани – подмосковная Коломна. В каждом из них можно сооружать стелу в честь данного звания, а Банк России с 2021 года выпускает в честь них юбилейные монеты номиналом 10 рублей.

В штабе «Единой России» обсудили присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

Сенатор от Луганской области, заместитель секретаря Генерального совета партии Дарья Лантратова.