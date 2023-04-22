Рязанский губернатор Малков принял участие во Всероссийском субботнике. Фото: Вячеслав Астафьев. "Рязанские ведомости"

В субботу, 22 апреля, во Всероссийском субботнике принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уборка с участием губернатора прошла в Нижнем городского парка. Губернатор пообщался волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды». В котором принимает участие эта площадка. В рейтинговом голосовании по этому проекту может принять участие каждый рязанец старше 14 лет. Всего в Рязани в этом голосовании участвуют 26 территорий. Оставить свой голос можно до 31 мая.

- Считаю для себя важным принять участие в субботнике. Нужно везде наводить порядок, убрать мусор, который обычно остается после зимы. Думаю, все жители хотят, чтобы окружающее нас пространство в городе, в регионе, в стране было комфортным. После уборки приятно смотреть на эти территории: чистые, красивые. Уверен, каждый принимал участие в субботниках и к такому труду привычен. Очень правильно будет это сделать и сегодня тоже. – отметил губернатор.

В этот день также прошли субботники в ЦПКиО и других зеленых зонах и общественных территориях Рязани.