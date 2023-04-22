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НовостиОбщество22 апреля 2023 11:08

В день рождения Ленина в центре Рязани собрались коммунисты

Людей к памятнику вождю пришло немного
Источник:kp.ru
В день рождения Ленина в центре Рязани собрались коммунисты. Фото группа в ВК "Рязанский формат"

В день рождения Ленина в центре Рязани собрались коммунисты. Фото группа в ВК "Рязанский формат"

В день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, в центре Рязани у памятника вождю мирового пролетариата собрались приверженцы коммунистической идеологии. Об этом сообщили в группе «Рязанский формат».

- Сегодня у памятника Ленину не так много людей собиралось отпраздновать День рождения вождя мирового пролетариата, – говорится в посте.

В комментариях рязанцы объяснили небольшое количество коммунистов тем, что в эту субботу все вышли на субботники.