В день рождения Ленина в центре Рязани собрались коммунисты. Фото группа в ВК "Рязанский формат"

В день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, в центре Рязани у памятника вождю мирового пролетариата собрались приверженцы коммунистической идеологии. Об этом сообщили в группе «Рязанский формат».

- Сегодня у памятника Ленину не так много людей собиралось отпраздновать День рождения вождя мирового пролетариата, – говорится в посте.

В комментариях рязанцы объяснили небольшое количество коммунистов тем, что в эту субботу все вышли на субботники.