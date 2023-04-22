Прощание с бывшим директором Рязанского дворца детского творчества Меликовым состоится 23 апреля

В воскресенье, 23 апреля, состоится прощание с покойным бывшим директором Дворца детского творчества Рязани Юрием Меликовым. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Желающих проводить Юрия Алексеевича в последний путь ждут к 11 часам утра в Храме в честь иконы Божией Матери на Скорбященском проезде.

Юрий Меликов руководил Дворцом детского творчества с 2007 по 2022 годы. 21 апреля он ушел из жизни после продолжительной болезни.

- Он занимался очень важным делом и искренне любил свою работу, внес большой личный вклад в развитие системы дополнительного образования, - отмечают в детском учреждении. - Он был очень светлым и хорошим человеком, профессионалом своего дела. Коллектив Дворца детского творчества выражает искренние соболезнования и глубоко скорбит вместе с родными и близкими, понесшими тяжелую утрату.