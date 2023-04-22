На две ночи перекроют движение по мосту через Трубеж на Северном обходе Рязани Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязани на две ночи перекроют движение по Северному обходу в районе моста через Трубеж. Об этом 21 марта сообщили на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Участок дороги будут перекрывать в ночь с 27 на 28 апреля – с 23 часов до пяти часов утра. А также в ночь с 28 на 29 апреля с 23 часов до пяти часов утра.

Ограничения связаны с проведением преднавигационных регламентных работ.

- Уважаемые водители, просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута! – обратился к рязанцам минтранс.