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НовостиОбщество22 апреля 2023 7:55

На две ночи перекроют движение по мосту через Трубеж на Северном обходе Рязани

Дорогу закроют в ночи на 28 и 29 апреля
Источник:kp.ru
На две ночи перекроют движение по мосту через Трубеж на Северном обходе Рязани

На две ночи перекроют движение по мосту через Трубеж на Северном обходе Рязани

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязани на две ночи перекроют движение по Северному обходу в районе моста через Трубеж. Об этом 21 марта сообщили на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Участок дороги будут перекрывать в ночь с 27 на 28 апреля – с 23 часов до пяти часов утра. А также в ночь с 28 на 29 апреля с 23 часов до пяти часов утра.

Ограничения связаны с проведением преднавигационных регламентных работ.

- Уважаемые водители, просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута! – обратился к рязанцам минтранс.