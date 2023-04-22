Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин попросил прокуратуру проверить законность требований к оформлению летних кафе. Фото: сайт Уполномоченного по правам предпринимателей Рязанской области

Уполномоченный по правам предпринимателей Рязанской области Михаил Пронин направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность концепции летних кафе в Рязани. Об этом он сообщил на своей странице в ТГ-канале в пятницу, 21 апреля.

Напомним, горадминистрация в марте утвердила постановление о приведении всех летних веранд в Рязани в соответствие к определенным требованиям с 1 мая. Некоторые предприниматели высказали свое недовольство. По словам Михаила Пронина, выполнение этих требований затратно для бизнеса. Омбудсмен сообщил, что ему неизвестно, как обсуждали с бизнесом эту концепцию до принятия. Он отметил, что предложил администрации отменить документ и попросил прокуратуру проверить законность процедуры принятия этой инициативы.

- По всей видимости, документ не проходил обязательную установленную законом процедуру оценки регулирующего воздействия, поскольку документ устанавливает новые требования для предпринимателей, а именно такая оценка позволяет учесть замечания и предложения до его принятия. Таким образом, есть сомнения в законности процедуры его принятия, - отметил он.