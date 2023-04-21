Не хотела больше праздновать… Стали известны подробности новогоднего убийства в Рязани

Рязанке, зарезавшей близкого мужчину ранним новогодним утром, огласили приговор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Железнодорожном районом суде Рязани огласили приговор 34-летней местной жительнице, от рук которой погиб мужчина, сообщает прокуратура Рязанской области.

Как установил суд, в ночь на 1 января 2021 года рязанка праздновала Новый год в компании близкого друга и двумя его знакомыми. С мужчиной она несколько лет встречалась, но жили они отдельно.

Около шести часов утра гости ушли, а женщина захотела лечь спать. Но у ее друга были другие планы, он хотел продолжить празднование, и одному ему, видимо, было скучно – он не хотел отпускать любимую отдыхать.

Во время словесного конфликта он вырвал из ее рук мобильный телефон и бросил на пол. Женщина подняла сотовый и выскочила из квартиры, но подойдя к лифту, обнаружила, что телефон разбит, и она не может вызвать такси.

Она вернулась в квартиру, и стала требовать вызвать ей такси. Вновь разгорелся конфликт, во время которого дама схватила кухонный нож и дважды ударила им своего близкого друга. Один из ударов пришелся в бедро, повредив артерию.

Мужчина еще смог выйти из квартиры и дойти до соседней квартиры, чтобы попросить вызвать скорую помощь, но через несколько минут скончался от острой кровопотери.

Суд признал обвиняемую виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.