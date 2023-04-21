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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:48

ГИБДД отреагировало на фото «Лексуса», припаркованного на газоне возле Рязанского кремля

Снимок горожанка опубликовала в соцсетях
Источник:kp.ru
Фото «Лексуса», припаркованного на газоне возле Рязанского кремля, опубликовали в соцсетях. Фото: https://t.me/rznlifetg

Фото «Лексуса», припаркованного на газоне возле Рязанского кремля, опубликовали в соцсетях. Фото: https://t.me/rznlifetg

Возле Рязанского кремля, у дома 12 по улице Соборной, горожане заметили припаркованный на газоне «Лексус». Фото появилось в Telegram-канале RZN LIFE.

«Бессовестное поведение водителей при полном неуважении к городу, в котором живем», - написала автор снимка.

На публикацию уже отреагировала Госавтоинспекция:

«По данному факту проводится проверка», - сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД по Рязанской области.