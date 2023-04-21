ГИБДД отреагировало на фото «Лексуса», припаркованного на газоне возле Рязанского кремля

Фото «Лексуса», припаркованного на газоне возле Рязанского кремля, опубликовали в соцсетях. Фото: https://t.me/rznlifetg

Возле Рязанского кремля, у дома 12 по улице Соборной, горожане заметили припаркованный на газоне «Лексус». Фото появилось в Telegram-канале RZN LIFE.

«Бессовестное поведение водителей при полном неуважении к городу, в котором живем», - написала автор снимка.

На публикацию уже отреагировала Госавтоинспекция:

«По данному факту проводится проверка», - сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД по Рязанской области.