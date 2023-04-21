Горячую воду отключат в Рязани по 19 адресам с 24 апреля

С 24 по 28 апреля в Рязани отключат горячую воду по 19 адресам. Их список публикует пресс-служба администрации города.

Как поясняют чиновники, на системах и объектах теплоснабжения пройдут плановые профилактические работы.

Горячее водоснабжение будет прекращено в домах на девяти улицах:

- ул. Щорса, д. 33а (детсад №116), д. 33/9, д. 35, д. 35к1, д. 35к2, д. 37, д. 37к1, д. 37к2;

- ул. Нахимова, д. 1;

- ул. Высоковольтная, д. 14, д. 16;

- ул. Дзержинского, д. 62к1;

- ул. профессора Никулина, д. 34;

- ул. Островского, д. 27к1, д. 31к1;

- ул. Пушкина, д. 38;

- ул. Стройкова, д. 7, д. 11;

- ул. Татарская, д. 14.

Ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала постановление об окончании отопительного сезона с 24 апреля.