Администрация Рязани озвучила планы по ямочному ремонту дорог на 22-28 апреля. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани отчиталась о ямочном ремонте дорог с 15 по 21 апреля и озвучила планы на 22-28 апреля. Список опубликован на официальном сайте органа власти.

Если верить чиновникам, за семь дней удалось заделать выбоины на на площади более 900 кв.м силами Дирекции благоустройства города и на площади 4 тыс. кв.м силами подрядчика.

Теперь планируется провести ямочный ремонт на улицах Магистральной, Советской Армии, Новоселов, Соборной , Ломоносова, Матросова, Стройкова, Нижне-Трубежной, Быстрецкой, 6-я Линия, Чкалова и в Пожарном переулке.

Кроме того, на улицах Есенина, Новой и Касимовском шоссе намечены работы по устранению колейности.