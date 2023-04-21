Начальник УФСИН Александр Комков провел прием граждан в приемной Президента РФ

Фото: пресс-служба УФСИН России по Рязанской области

Начальник УФСИН России по Рязанской области Александр Комков провел прием граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства.

Несколько обращений коснулись вопроса трудоустройства в органы уголовно-исполнительной системы региона. Александр Павлович дал подробные разъяснения, касающиеся предоставления льгот и социальных гарантий сотрудникам УИС.

Начальником регионального УФСИН были внимательно рассмотрены все обращения и даны подробные разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Прием граждан в приемной Президента Российской Федерации проводится руководителем УФСИН дважды в год, в том числе, с целью разъяснения исполнения уголовных наказаний, обеспечения правопорядка в исправительных учреждениях, охраны прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.