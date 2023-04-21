Вероника Инзина, чей ребенок умер в Перинатальном центре, родила двойню

Рязанка, потерявшая ребенка в Перинатальном центре, родила двойню.

Вероника Инзина, потерявшая ребенка вскоре после его появления на свет, снова родила. на этот раз двойню. Об этом счастливая мама написала в социальных сетях. Дети родились 19 апреля.

В каком медицинском учреждении женщина рожала, не сообщается.

Марк, новорожденный сын Инзиных, умер в Рязанском перинатальном центре 22 января 2022 года. Веронике было необходимо кесарево сечение, что неоднократно подтверждалось при осмотрах во время беременности, однако во время родов назначения врачей внезапно изменили (читать подробнее).