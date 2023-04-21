Уровень воды в Оке у Рязани разом понизился почти на 1 метр

Самый большой спад уровня воды в Оке после прохождения пика весенного половодья произошел в черте Рязани. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани за сутки понизился сразу на 98 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

От воды освободились 30 ранее подтопленных приусадебных участков в рязанском поселке Борки и пять в селе Агро-Пустынь Рязанского района.

Нынешний спад — самый большой после прохождения пика весеннего половодья, то есть после 6 апреля. Ока возле областного центра тогда достигла отметки 590 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста, а теперь ее уровень составляет 226 сантиметров.

В других основных реках (Мокша, Проня,Ранова, Верда) вода тоже спала.