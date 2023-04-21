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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:49

До +18 и небольшой дождь ожидается 22 апреля в Рязанской области

Ночью в регионе синоптики пообещали до +7 градусов
Источник:kp.ru
До +18 и небольшой дождь ожидается 22 апреля в Рязанской области.

До +18 и небольшой дождь ожидается 22 апреля в Рязанской области.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в Рязанской области в субботу, 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, синоптики пообещали рязанцам местами небольшой дождь. Ожидается северо-восточный и северный ветер, который подует со скоростью 5-10 метров в секунду ночью, а также 7-12 м/с - днем.

Ночью будет прохлада: от +2 до +7 градусов. Днем же столбики термометра покажут отметки от +13 до +18 градусов Цельсия.