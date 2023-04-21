До +18 и небольшой дождь ожидается 22 апреля в Рязанской области. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в Рязанской области в субботу, 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, синоптики пообещали рязанцам местами небольшой дождь. Ожидается северо-восточный и северный ветер, который подует со скоростью 5-10 метров в секунду ночью, а также 7-12 м/с - днем.

Ночью будет прохлада: от +2 до +7 градусов. Днем же столбики термометра покажут отметки от +13 до +18 градусов Цельсия.