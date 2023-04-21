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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:05

Особый противопожарный режим введут в Рязанской области

Рязанцам запретят посещать леса на территории региона
Источник:kp.ru
Особый противопожарный режим введут в Рязанской области.

Особый противопожарный режим введут в Рязанской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В лесах Рязанской области установят особый противопожарный режим. Опубликован соответствующий проект постановления регионального правительства.

Как только проект утвердят, рязанцам и гостям региона будет запрещено посещать леса, въезжать туда на транспорте и так далее. Исключения для жителей населенных пунктов, прилегающих к лесам, а также работникам специализированных структур.

Министерство природопользования Рязанской области обязано будет перекрыть лесные дороги шлагбаумами и установить предупредительные аншлаги.