Особый противопожарный режим введут в Рязанской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В лесах Рязанской области установят особый противопожарный режим. Опубликован соответствующий проект постановления регионального правительства.

Как только проект утвердят, рязанцам и гостям региона будет запрещено посещать леса, въезжать туда на транспорте и так далее. Исключения для жителей населенных пунктов, прилегающих к лесам, а также работникам специализированных структур.

Министерство природопользования Рязанской области обязано будет перекрыть лесные дороги шлагбаумами и установить предупредительные аншлаги.