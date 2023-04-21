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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:16

Как будто музей. У туалета в ЦПКиО появился выходной

Туалет в рязанском ЦПКиО перестал работать в понедельник
Источник:kp.ru
Туалет в рязанском ЦПКиО перестал работать в понедельник. Фото подписчицы vk.com/rzn_life_vk

Туалет в рязанском ЦПКиО перестал работать в понедельник. Фото подписчицы vk.com/rzn_life_vk

Рязанцев, которые любят прогуляться по Центральному парку культуры и отдыха, удивил вывешенный на туалете график работы. Модуль стоит у входа со стороны улицы Пушкина.

«В ЦПКО по понедельникам туалет - выходной: мешочки берите с собой не только для собак», - прокомментировала увиденное подписчица группы RZN LIFE.

И действительно объявление на дверях гласит: «Часы работы туалета: со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00, выходной - понедельник». Прямо-таки музей - не иначе.