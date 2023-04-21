Маршрутка №33 сбила пешехода на улице Новой в Рязани

21 апреля в Рязани маршрутка сбила пешехода на переходе. Фото: www.rzn.info

21 апреля на улице Новой в Рязань автомобиль «Газель Некст» сбил человека на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, это случилось примерно в 11:00 у доме №92.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован», - говорится комментарии ведомства.

Со ссылкой на очевидца RZN.info уточняет, что наезд совершила маршрутка №33. Управлял ею, как рассказали ГИБДД, водитель в возрасте 55 лет.