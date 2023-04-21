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НовостиАвто21 апреля 2023 8:56

Очередная массовая остановка автомобилей в Рязани 20 апреля. Вот кого ищут

Рязанская ГИБДД 20 апреля будет массово останавливать автомобили для проверки
Источник:kp.ru
В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейды в выходные дни.

В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейды в выходные дни.

Фото: Мария СОЛЕЕВА

В пятницу, 21 апреля, рязанская ГИБДД вышла улицы Рязани и других районов региона для проведения широкомасштабных рейдов. Инспекторы будут массово останавливать автомобили для выявления и пресечения различных нарушений правил дорожного движения. Рейды продолжатся и в выходные дни.

ГИБДД просит рязанцев не оставаться равнодушными, если увидели нарушения ПДД.

«Если стали свидетелем грубого нарушения водителем правил дорожного движения, необходимо сообщить об этом по телефону 112», - говорится в обращении.