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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:25

Постановление об отключении отопления в Рязани подписала Елена Сорокина

Подачу тепла прекратят 24 апреля
Антон КОНОВАЛОВ
Издано постановление об отключении отопления в Рязани с 24 апреля.

Издано постановление об отключении отопления в Рязани с 24 апреля.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как и предполагалось, отопительный сезон в Рязани завершится 24 апреля. Теперь об этом стало известно официально - глава администрации города Елена Сорокина подписала соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба органа власти.

Власти проинформировали, что с понедельника решено приступить к отключению систем отопления на всех объектах, получающих тепловую энергию от Дягилевской и Ново-Рязанской ТЭЦ, а также от котельных МУП «РМПТС» и ведомственных.