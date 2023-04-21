Постановление об отключении отопления в Рязани подписала Елена Сорокина

Издано постановление об отключении отопления в Рязани с 24 апреля. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как и предполагалось, отопительный сезон в Рязани завершится 24 апреля. Теперь об этом стало известно официально - глава администрации города Елена Сорокина подписала соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба органа власти.

Власти проинформировали, что с понедельника решено приступить к отключению систем отопления на всех объектах, получающих тепловую энергию от Дягилевской и Ново-Рязанской ТЭЦ, а также от котельных МУП «РМПТС» и ведомственных.