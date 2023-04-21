Жестко протаранил автобус Mercedes на окраине Рязани мотоцикл.
Утром 20 апреля на Ряжском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и мотоцикла, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 42-летний рязанец за рулем автобуса Mercedes-Benz влетел в мотоцикл. В результате дорожного происшествия мотоциклист получил травмы.
В Рязани автобус сбил мотоциклиста
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
. В результате дорожного происшествия мотоциклист получил травмы