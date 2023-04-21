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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:58

Жестко протаранил автобус Mercedes на окраине Рязани мотоцикл

В Рязани автобус сбил мотоциклиста
Источник:kp.ru
Жестко протаранил автобус Mercedes на окраине Рязани мотоцикл.

Жестко протаранил автобус Mercedes на окраине Рязани мотоцикл.

Утром 20 апреля на Ряжском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и мотоцикла, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 42-летний рязанец за рулем автобуса Mercedes-Benz влетел в мотоцикл. В результате дорожного происшествия мотоциклист получил травмы.

В Рязани автобус сбил мотоциклиста

В Рязани автобус сбил мотоциклиста

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

. В результате дорожного происшествия мотоциклист получил травмы

. В результате дорожного происшествия мотоциклист получил травмы