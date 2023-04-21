«Это меня благодарили так…» За взятки будут судить сотрудницу филиала рязанского завода в Касимове

Сотрудницу филиала рязанского завода в Касимове будут судить за взятки.

Следователи Касимовского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней сотрудницы филиала одного из рязанских заводов. Женщину обвиняют в получении взяток. Об этом КП-Рязань сообщили в ведомстве.

По версии следствия, взяткодателями выступали поставщики – две московские фирмы, которые занимаются продажей металлопроката. Чтобы не терять постоянных клиентов в виде крупных предприятий, и не уйти на более сложную систему тендерных закупок, они были вынуждены принять условия начальника материально-технического отдела и работать с ней путем мелких сделок.

- Сами сделки были небольшие по суммам, но она регулярно в течение двух лет получала за это себе на карту 5-10%. Вину она не признала, по ее словам, представители организаций таким образом благодарили ее за успешную работу. Мол, это у них предусмотрены корпоративные бонусы для постоянных клиентов, - рассказал следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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