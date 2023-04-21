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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:28

Мэр Сорокина тоже объявила, что шествия «Бессмертного полка» в Рязани не будет

Сорокина подтвердила отмену шествия «Бессмертного полка» в Рязани
Источник:kp.ru
В Рязани отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая.

В Рязани отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая.

Вслед за федеральным центром и областными властями об отмене в Рязани шествия «Бессмертного полка» - 2023 сказала и глава горадминистрации Елена Сорокина.

«9 мая не будет шествия «Бессмертного полка». Причина отмены – обеспечение безопасности граждан», - коротко сказала чиновница. По ее словам, «Бессмертный полк» планируют провести в других форматах, в том числе, онлайн. Более никакой конкретики.

Между тем в Рязани продолжают готовиться к празднованию Дня Победы, подготовили 78 культурно-массовых мероприятий, акций, творческих встреч, фотовыставок.