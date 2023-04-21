Земли бывшего завода ЖБИ-6 в Рязани будут комплексно застраивать

В Рязани планируется комплексная застройка на территории бывшего ЖБИ-6. Фото: Иван МАКЕЕВ

20 апреля депутаты гордумы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию рассмотрели вопрос по изменению Генерального плана Рязани. Речь идет о территории бывшего завода ЖБИ-6.

Для того, чтобы развить территории в границах улиц Стройкова, 14-я Линия и Осипенко, необходимо перевести земельный участок площадью 9,6 га из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в общественно-жилую зону. Депутаты одобрили это изменение, но окончательное решение примут на заседании Рязанской городской Думы.

На этом же заседании депутат Сергей Самарский, который сам редко бывая в гордуме, предложил уволиться городской чиновнице (читать подробнее).