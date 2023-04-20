Учитель года – 2023 в Рязанской области: Екатерина Скакунова.

В Рязанской области завершился региональный этап конкурса «Учитель года – 2023», сообщает пресс-служба правительства. По итогам всех испытаний лучшей признали учителя английского языка рязанской школы №68 Екатерину Скакунову.

Учителем года - 2023 в Рязанской области стала Екатерина Скакунова.

Всего в регионе в конкурсе участвовали 29 педагогов из 27 муниципальных образований - лучшие учителя, которые прошли школьные и муниципальные этапы.

Теперь рязанскую учительницу ждет федеральный этап конкурса.