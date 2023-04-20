Касимовский чиновник помог осужденному избежать наказания

В Рязанской области глава сельского поселения предстанет перед судом за служебный подлог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации сельского поселения Касимовского района. Чиновника обвиняют в служебном подлоге.

Следователи Касимовского МСО установили, глава сельского поселения внес в табель учета отработанного времени осужденного ложные сведения. Там он указал, что осужденный якобы отработал обязательные работы в количестве 200 часов. В действительности уголовное наказание он не отбывал.

«Указанные действия [чиновника] влекут дискредитацию органов местного самоуправления, формирование у осужденных мнения о возможности неисполнения приговора», - указано в релизе Следственного комитета.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.