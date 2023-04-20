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НовостиОбщество20 апреля 2023 15:19

«Сказал, что детям руки сломает». В соцсетях обсуждают новый конфликт в маршрутке

О наоравшем на детей маршрутчике рассказала рязанка
Источник:kp.ru
Конфликт якобы произошел из-за нажатой кнопки "Стоп".

Конфликт якобы произошел из-за нажатой кнопки "Стоп".

В соцсетях обсуждают новую конфликтную ситуацию в рязанской маршрутке. На сей раз одного из водителей обвиняют в том, что он наорал на детей и пригрозил «сломать руки».

«Водитель 30 автобуса взял и наорал на детей. Сказал, что руки сломает. Начал орать на весь автобус, что кто-то нажал на кнопку стоп», - утверждает подписчица группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Девушка считает, что такое обращение с детьми – «это уже чересчур» и за такое надо увольнять.