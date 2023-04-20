Депутат, который почти не посещает гордуму, предложил уволиться рязанской чиновнице

Депутат гордумы Самарский предложил уволиться начальнице отдела в рязанской мэрии. Фото: ВидСбоку.

20 апреля депутат Сергей Самарский на комитете по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы предложил уволиться Елене Колдаевой - начальнику отдела природопользования и экологии управления благоустройства Рязани. При этом, как отмечает «ВидСбоку», депутат крайне редко посещает заседания гордумы, и в этот раз решил напомнить о себе.

После выступления Колдаевой несколько депутатов заговорили о нерешенных проблемах с мусором, загрязненных городских водоемах и работе с безнадзорными животными.

В частности, Самарский спросил Елену Колдаеву, как проверяют собак, которых вакцинировал и стерилизовал частный подрядчик, так как «стерилизованные» собаки продолжают беременеть и рожать, а подрядчик получает деньги за работу.

«То есть мы им [подрядчикам] верим на слово, что они провакцинировали, обследовали собаку, все, она у нас бешеной больше не будет. Или все-таки вы отлавливаете собак, берете у них анализы на антитела?» – спросил Сергей Самарский.

Чиновница отметила, что животным выборочно проводят УЗИ, а остальные показатели проверить нельзя, так как порядок контроля это не предусматривает. Что касается забора крови на антитела у собак, это что-то «из области фантазии».

«Если вы считаете, что это из области фантазии, то вам, наверное, надо уволиться, честно сказать», – предложил депутат.

Елена Колдаева на это ответила, что готова уволиться, но Самарский не унимался: «Давайте прямо сейчас, че, какие проблемы-то».