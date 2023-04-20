В 2022 году рязанская служба заготовила 8 тысяч литров донорской крови Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлом году Областная станция переливания крови заготовила 8,1 тысяч литров донорской крови и 4,1 тысячи литров свежезамороженной плазмы. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как отметил главврач Областной станции переливания крови Михаил Чирко, востребованный запас донорской крови готовится по заявкам медорганизаций. И учреждение на 100 процентов выполняет заявки.

Чтобы обеспечить безопасность крови, проводят тщательный отбор доноров. Напомним, 20 апреля ежегодно отмечается Национальный день донора.