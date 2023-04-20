Сорокинский стыд. Мэру Рязани стало стыдно перед губернатором за улицу Почтовую

Мэр Рязани рассказала о чувстве стыда во время прогулки с губернатором по Почтовой. Фото: страница губернатора Малкова.

Во время посещения губернатора Павла Малкова улицы Почтовой в центре Рязани мэру города Елене Сорокиной стало стыдно. Чиновница призналась об этом в социальных сетях.

«Вопрос с внешним видом улицы не решен. Аляпистые вывески и рекламы. Это не летние веранды - это безвкусное нечто, заслонившее весь исторический фасад, препятствующие ливнестокам», - написала Сорокина.

По словам главы администрации, почти все конструкции на пешеходной улице Рязани – незаконные, не соответствуют концепции, утвержденной администрацией вместе с инспекцией охраны памятников.