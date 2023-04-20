Задолженность РГУ сократилась в четыре раза

И.о. ректора РГУ отчитался о проделанной за четыре месяца работе.

На учредительном заседании Попечительского совета РГУ руководитель университета Игорь Мурог отчитался о проделанной за четыре месяца работе. Нужно признать, что приведение в соответствие доходов и расходов вуза дается непростыми решениями, зачастую, непопулярными мерами.

Кредиторская задолженность РГУ сократилась с 58 миллионов рублей, каковой была на 1 декабря 2022 года, до сегодняшних 12,8 миллиона рублей. Это безусловное достижение нового и.о. ректора, но важно понимать, какой ценой.

Рассчитаться с огромным долгом помогли, прежде всего, две субсидии суммарным размером 27 миллионов рублей, которые руководство вуза смогло привлечь из федерального бюджета. А вот остальное пришлось достигать посредством экономии, структурных и кадровых реформ.

И.о. ректора оптимизировал число своих советников с шести до одного, количество управлений сократилось с 9 до 6, уменьшилось и число научно-образовательных центров вуза: с 24 до 10. Были оставлены центры, реализующие исследования по действующим грантам и в рамках хоздоговорных работ.

Анонсированное ранее Игорем Мурогом приведение соотношения между профессорско-преподавательским составом и административно-управленческим персоналом в вузе, также реализуется на практике. Доля преподавателей увеличилась с 48% до 52% при нормативе 63%. Это было достигнуто главным образом посредством сокращения излишнего административно-управленческого персонала – на 40 человек, что позволило уберечь бюджет вуза от ежемесячных расходов в размере 1,6 миллиона рублей.

Конечно, все эти меры болезненны и подчас катком проходятся по судьбам людей, но в текущей ситуации они, похоже, были неизбежны. Слишком многое в вузе в прежние годы делалось без оглядки на реальную экономику. Теперь главная надежда на будущую приемную кампанию. Ведь именно абитуриенты, доверившие свое высшее образование старейшему университету Рязани, в конечном итоге спасут вуз. Только с многочисленными первокурсниками РГУ сможет окончательно пройти период невзгод и испытаний.