Началось строительство ФОКа в рязанском районе Торфмаш

Началось строительство ФОКа в рязанском поселке Мехзавода.

В Рязани началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мехзавода (район Торфмаш). Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области получила соответствующее извещение.

«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет иметь 25-метровый бассейн на четыре дорожки, помещения для игровых видов спорта, тренажерный зал, административно-служебные и технические помещения», - отметили в Госстройнадзоре.

Предусмотрено проектом и благоустройство прилегающей территории.

Контракт на строительство спорткомплекса заключен с ООО «Еврострой» на 258,4 млн рублей. Завершиться работы должны не позднее 30 сентября 2024 года.