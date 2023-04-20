«Украл сердце и обчистил квартиру». Загадочный вор влюблял в себя рязанок, а потом их грабил

Загадочный парень влюблял в себя рязанок, а потом грабил их квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой парень обчистил несколько рязанок, которых в себя влюбил. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Первой жертвой вора оказалась 24-летняя девушка. Рязанка познакомилась с парнем в одном из клубов. Он был загадочным и мало о себе рассказывал, однако незнакомец завоевал доверие девушки, и пара начала встречаться. Однажды мужчина сообщил, что у него возникли трудности с жильем, и подруга сама предложила пожить у нее. Все шло обычным ходом, хозяйка квартиры разрешила пользоваться ключом, а новый возлюбленный помогал с домашними делами. Ни о чем не подозревающая рязанка отлучилась по работе из дома на несколько дней и, вернувшись, обнаружила, что пропали деньги суммой 50 тысяч рублей, а также телевизор. Признаков взлома не было – окна и двери остались целыми. Но и друг ее тоже исчез.

Потерпевшая знала лишь имя предателя и могла подробно описать его внешность сотрудникам полиции. Так, оперативники сразу вспомнили о пострадавшей две недели назад с другой улицы, она точно так же описала внешность «мужчины-загадки». Их любовная история развивалась похожим образом: через некоторое время злоумышленник переехал ко второй половинке и обжился в квартире. «Возлюбленная» тоже отлучилась на пару дней, а когда вернулась – заметила пропажу дорогого ноутбука и картины, которая просто приглянулась вору.

Вскоре, после похищения похожий ноутбук кто-то пытался продать с рук. Полицейские вышли на продавца. Им оказался 21-летний житель Ростовской области. Техника оказалась краденной, и ее изъяли.

Против ростовчанина возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.