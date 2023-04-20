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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:23

Движение по переезду на 288 км в Рязанской области ограничат с 24 апреля

На станции Кораблино будут ремонтировать железнодорожный путь
Источник:kp.ru
Движение по переезду на 288 км в Рязанской области ограничат с 24 апреля.

Движение по переезду на 288 км в Рязанской области ограничат с 24 апреля.

Фото: Виталий КАРНАУХ

С 24 апреля в Рязанской области ограничат движение через железнодорожный переезд на 288 км. На станции Кораблино, где он расположен, пройдут работы по капитальному ремонту пути.

«Обращаем внимание, что движение автотранспорта через переезд будет закрыто 24 – 28 апреля и 10 – 15 мая с 7:30 до 17:30, а 16-19 мая с 6:00 до 16:00», - сообщает пресс-служба МЖД.

Объезжать участок во время перекрытий водителям предлагают через переезд на 302 км (перегон Ряжск-Кораблино).