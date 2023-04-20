Предварительная запись в два новых детских сада началась в Рязани

Оба детсада еще строятся и не получили номер. Фото: администрация Рязани.

В Рязани стартовала предварительная запись в два новых детских сада - в микрорайонах Семчино и Кальное. Делается это «с целью прогнозирования возрастных категорий групп», сообщает городское управление образования.

«С целью прогнозирования возрастных категорий групп начинается прием предварительных заявок от родителей», - говорится в объявлении.

Заявку предлагают заполнить по ссылке: одна для детсада в Кальном, другая для детсада в Семчине.

Непосредственно запись в детсады откроется после присвоения им номера и введения в автоматизированную информационную систему «Барс. Электронное образование», поясняют чиновники. Информацию о сроках обещают разместить заблаговременно на сайтах горадминистрации, управления образования и на информационных стендах в ДОУ.

Родителям, чьи дети зарегистрированы в других учреждениях, нужно будет внести изменения в существующую заявку через МФЦ. Остальным же нужно будет создать заявку в электронной форме через «Госуслуги» или тот же МФЦ.