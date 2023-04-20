Появилось видео с места захоронения 28 детей на участке Рязанского дома ребенка

На участке Рязанского дома ребенка на Воскресенском кладбище похоронено около трех десятков детей.

Появилось видео с Воскресенского кладбища, где на участке Рязанского Дома ребенка захоронено 28 детей. Первое захоронение – в ноябре 1999 года, последнее – в марте 2021 года, если верить ритуальным табличкам.

Участок для захоронения детей выделили благодаря протоиерею Анатолию Лазареву. Дом ребенка находился под духовным попечением батюшки. Он при жизни не оставлял деток без любви, и когда умирал, завещал похоронить его рядом с ними.

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