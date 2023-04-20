Пешеходные дорожки в Рязанском кремле благоустроят в 2023 году

Экскурсию нижегородскому губернатору рязанский вице-губернатор устроил 17 апреля.

В 2023 году планируется отремонтировать пешеходные дорожки вдоль набережной Рязанского кремля. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов, который прогулялся по ним с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Привести в порядок решили и заезд со стороны Кремлевского вала:

«В ближайшее время проведем там (на заезде) работы, в том числе отремонтируем парковку. Кроме того, в этом году планируем благоустроить пешеходные дорожки вдоль набережной», - написал Бранов на личной странице.

По его словам, Никитин, будучи в Рязани 17 апреля, сам попросил показать ему главную достопримечательность, а в ходе своего рода экскурсии высказал несколько полезных идей.

Ранее Правительство РФ выделило 200 млн рублей на благоустройство Кремлевского сквера - тоже в текущем, 2023 году.

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