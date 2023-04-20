Отключат воду на двух улицах в центре Рязани утром 20 апреля

Две рязанские улицы 20 апреля лишатся холодного водоснабжения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 20 апреля, в центре Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». Причина отключения – ремонтные работы на водопроводных сетях.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- 2-й Школьный переулок, дом №1;

- Первомайский проспект, дом №62 корпус 1 (школа №39), дом №64 корпус 1, дом №64 корпус 2, дом №64 корпус 3, дом №64, дом №66 корпус 1, дом №66 корпус 2.

Подвозить техническую воду будут с 10:00 к школе №39.

В этот же день без электричества останутся жители девяти улиц Рязани (адреса).