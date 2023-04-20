Операции на брюшной полости снова стали делать в рязанской БСМП

БСМП предлагает рязанцам бесплатную высококвалифицированную помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанская БСМП возобновила высокотехнологичные абдоминальные операции, в том числе при заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей, сообщает пресс-служба больницы скорой медицинской помощи.

По словам главного врача Сергея Тарасенко, больница постепенно возвращается к профессиональному уровню прежней БСМП, когда только в одном Центре хирургии печени врачи проводили порядка 2,5 тысяч операций в год. Речь идет об операциях при желчнокаменной болезни и ее осложнениях, хроническом панкреатите, онкологических заболеваниях поджелудочной железы, очаговых заболеваниях печени и желчных протоков, механической желтухе и многих других.

«Большая часть операций высокотехнологичные и малоинвазивные, то есть соответствующие современному уровню хирургии», - подчеркнул Тарасенко.

Известно, что в последние годы БСМП не хватало как высокопрофессиональных хирургов, так и среднего медицинского персонала. Но теперь хирурги с золотыми руками стали возвращаться в больницу (вот их имена).