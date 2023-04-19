Объективное зло. Контрафактное топливо постоянно разливают в Рязанской области 12 организаций

Зампред Юлия Швакова: 12 организаций Рязанской области разливают топливо ненадлежащего качества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области 12 организаций постоянно разливают топливо ненадлежащего качества. Об этом сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова со ссылкой на инспекцию территориального управления Росстандарта.

«В условиях сокращения проверок акцент сделан на профилактику. В 2023 году запланировано не менее 17 профилактических визитов. Организации, торгующие некачественным топливом, могут получить предостережения, а дальнейшее невыполнение требований уже влечет проведение контрольно-надзорной выездной проверки», - предостерегла чиновница, назвав контрафакт «объективным злом».