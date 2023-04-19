Вылет фуры с трассы «Каспий» в Рязанской области обернулся гибелью водителя

В ДТП погиб водитель и пострадала пассажирка фуры. Фото: vk.com/dps_scopin

19 апреля в Рязанской области на Р-22 «Каспий» случилось ДТП с летальным исходом. На 290 километре (территория Скопинского района) примерно в 7:35 фура вылетела с трассы в кювет и опрокинулась.

Как рассказали в местной Госавтоинспекции, грузовым автомобилем Volvo c полуприцепом управлял житель Республики Дагестан 1986 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

Также в салоне была пассажирка - женщина 1992 года рождения. Ее госпитализировали в Скопинский ММЦ.